НБА. Предсезонные матчи: Филадельфия вынесла Атланту, Клипперс обыграли Даллас без Дончича и Ирвинга

В ночь на вторник, 15 октября, состоялись пять предсезонных матчей НБА.

Мемфис без травмированного Джа Моранта на выезде одолел Индиану без Тайриза Халибертона. Далее Бруклин уничтожил Вашингтон, а Филадельфия обыграла Атланту.

Читай также: "Он нам поможет": Йокич похвалил защитные навыки Уэстбрука

Дабл-дабл Янниса Адетокумбо принес Милуоки победу над Чикаго, а в последней игре Клипперс справились с Далласом, которые выступили без Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

Индиана - Мемфис 116:120 (17:31, 32:29, 29:31, 38:29)

Индиана: Уокер (15), Матурин (12), Тернер (12 + 7 подборов), Нембхард (10), Топпин (8) – старт; Шеппард (12), Уайзмен (10), Суайдер (10), Джексон (10), Фримен (6+7 подборов), Ньютон (5), Джексон (4), Браун (2).

Мемфис: Бэйн (23), Пиппен (9), Ларевия (7 + 8 подборов + 6 передач), Альдама (6), Кларк (2) – старт; Иди (23 + 9 подборов), Уэллс (12), Кавамура (10 + 7 передач), Хафф (8), Кончар (6 + 8 подборов), Перейра (6), Они (4), Кеннард (3), Бейкот (1).

Бруклин – Вашингтон 131:92 (28:20, 27:26, 34:24, 42:22)

Бруклин: Томас (17), Шредер (13 + 7 передач), К. Джонсон (11), Симмонс (11), Финни-Смит (5) – старт; Милтон (16), Уилсон (14), Клауни (11), Мартин (9), Мартин (9), З. Уильямс (7 + 7 подборов), Цуй Юнси (5), Уайтхед (3), Бэйли (0).

Вашингтон: Пул (13), Бегли (10 + 8 подборов), Кисперт (9), Керрингтон (8), Кузма (7) – старт; Батлер (10 + 8 передач), Холмс (10), Болдуин (7), Шемпени (6), Джордж (4), Вукчевич (4), Фанк (2), Дэвис (2), Хилл (0).

Атланта - Филадельфия - 89:104 (23:23, 25:31, 19:21, 22:29)

Атланта: Янг (10 + 9 передач + 9 потерь), Джонсон (10 + 7 подборов), Капела (10 + 9 подборов), Дэниэлс (7), Хантер (2) - старт; Рисаше (14 + 8 подборов), Крейчи (8), Богданович (6), Ненс (6 + 10 подборов), Мэтьюз (5), Родди (5), Бафкин (5), Гуйе (1).

Филадельфия: Мэкси (14 + 7 передач), Убре (14), Гордон (8), Джордж (8), Драммонд (5 + 11 подборов) - старт; Маккейн (11), Мартин (11), Ябуселе (10 + 11 подборов), Калеб Мартин (7), Каунсил (6), Эдвардс (5), Лаури (5), Бона (0), Даутин (0), Джексон (0).

Милвоки – Чикаго 111:107 (24:34, 35:34, 32:15, 20:24)

Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 10 подборов), Лиллард (20 + 9 передач), Б. Лопес (11 + 4 блок-шота), Трент (10), Принс (3) – старт; Портис (10 + 8 подборов), Коннотон (6), Грин (6), Джонсон (6), Пасичник (4), Боучемп (4), Джексон (3), Роббинс (2), Смит (2), Райт (0).

Чикаго: Саного (16 + 15 подборов), Гидди (12), Филипс (10), Битим (5), Терри (2) – старт; Бузелис (15), Хортон-Такер (15), Дуарте (10), Стюард (7), Лофтон (7 + 8 подборов), Лидделл (6), Картер (2).

Клипперс - Даллас 110:96 (25:26, 31:25, 27:24, 27:21)

Клипперс: Пауэлл (13), Д. Джонс (12), Зубац (11 + 12 подборов), Харден (10 + 12 передач + 6 потерь), Мэнн (6) - старт; Портер (18 + 6 передач), Джонс (12), Коффи (9), Данн (9), Кристи (4), Уильямс (2), Миллер (2), Браун (2), Батюм (0).

Даллас: Харди (16 + 5 потерь), Гортман (13), Вашингтон (10), Лайвли (8 + 7 подборов), Томпсон (0) – старт; Граймс (20), Уильямс (9), Проспер (7), Маршалл (6), Гэффорд (4 + 7 подборов), Динуидди (3), Шарп (0), Пауэлл (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!