"Он нам поможет": Йокич похвалил защитные навыки Уэстбрука

По ходу межсезонья Расселл Уэстбрук присоединился к Денверу, подписав двухлетний контракт на 6,8 миллиона долларов.

После совместных тренировок и нескольких предсезонных матчей лидер Наггетс Никола Йокич выразил уверенность, что новичок поможет команде в необычном для него плане.

"Я думаю, нам повезло, что в нашей команде есть Расс. Он парень, который занимается этим уже десятилетие или два. Он делает это на очень высоком уровне", - приводит слова Йокича BasketNews.

"Он может нам очень помочь в этой категории (при переходе от атаки к обороне). Защита – это то, что мы получаем все больше и больше от регулярных тренировок".

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Но пока что с защитой у Денвера не все в порядке. Подопечные Майкла Мэлоуна проиграли все три матча предсезонной подготовки.

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