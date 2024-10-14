Экс-президент США назвал свою стартовую пятерку всех времен

По мнению Барака Обамы, так бы выглядела команда лучших игроков.

Бывшего президента США Барака Обаму, исполнительного продюсера нового сериала Netflix "Стартовая пятерка" (Starting 5), недавно попросили назвать свою символическую сборную всех времен.

Как сообщает BasketNews, 63-летний американец начал с легенды Чикаго Буллз Майкла Джордана. Затем он выбрал суперзвезду Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса, предоставив тому некоторые функции разыгрывающего.

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Несмотря на это, Обаме по-прежнему нужен был настоящий разыгрывающий, и он выбрал снайпера Голден Стэйт Уорриорз Стефа Карри, сославшись на важность трехочковых бросков.

Чтобы завершить свою переднюю линию, он выбрал лидера Финикс Санз Кевина Дюранта и легенду Хьюстон Рокетс Хакима Оладжьювона.

Символическая сборная всех времен от Барака Обамы:

Стеф Карри

Майкл Джордан

ЛеБрон Джеймс

Кевин Дюрант

Хаким Оладжьювон

From one basketball fan to the next, I hope you enjoy @HGMedia's docuseries – Starting 5 – which is streaming now on @Netflix.



And if you were ever wondering which players I'd have in my starting five – take a look! pic.twitter.com/Vet3Zz68Fr — Barack Obama (@BarackObama) October 13, 2024

Напомним, что минувшей ночью состоялась церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, где оказались Винс Картер, Чонси Биллапс и Джерри Уэст.

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