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Баскетбол

Экс-президент США назвал свою стартовую пятерку всех времен

По мнению Барака Обамы, так бы выглядела команда лучших игроков.
Сегодня, 13:01
Барак Обама и Стеф Карри / Getty Images
Барак Обама и Стеф Карри / Getty Images

Бывшего президента США Барака Обаму, исполнительного продюсера нового сериала Netflix "Стартовая пятерка" (Starting 5), недавно попросили назвать свою символическую сборную всех времен.

Как сообщает BasketNews, 63-летний американец начал с легенды Чикаго Буллз Майкла Джордана. Затем он выбрал суперзвезду Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса, предоставив тому некоторые функции разыгрывающего.

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Несмотря на это, Обаме по-прежнему нужен был настоящий разыгрывающий, и он выбрал снайпера Голден Стэйт Уорриорз Стефа Карри, сославшись на важность трехочковых бросков.

Чтобы завершить свою переднюю линию, он выбрал лидера Финикс Санз Кевина Дюранта и легенду Хьюстон Рокетс Хакима Оладжьювона.

Символическая сборная всех времен от Барака Обамы:

  • Стеф Карри
  • Майкл Джордан
  • ЛеБрон Джеймс
  • Кевин Дюрант
  • Хаким Оладжьювон

Напомним, что минувшей ночью состоялась церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, где оказались Винс Картер, Чонси Биллапс и Джерри Уэст.

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