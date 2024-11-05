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Баскетбол

Игровая джерси Джордана была продана на аукционе за практически 5 миллионов долларов

Это был один из пяти лотов The Ultimate Jordan Collection, которые в сумме принесли 8,5 миллиона.
Сегодня, 10:04
Майкл Джордан / Bleacher Report
Майкл Джордан / Bleacher Report

Игровая джерси легенды НБА Майкла Джордана, которую он носил в сезоне-1996/97, была продана на аукционе Sotheby's за 4,68 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Эту джерси шестикратный чемпион НБА надевал по крайней мере 17 раз, включая матч, в котором тогдашний новичок Аллен Айверсон обыграл Джордана кроссовером.

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Это был один из пяти лотов The Ultimate Jordan Collection, которые были выставлены на продажу. 

На аукционе также были проданы игровая и подписанная джерси первого матча первого раунда плей-офф 1998 года (840 тысяч), комплект тренировочных джерси и подписанных кроссовок времен Университета Северной Каролины (132 тысячи), игровые джерси и шорты сезона-1988/89, включая плей-офф (1,08 миллиона) и подписанный американский флаг "Дрим тим" Летней Олимпиады 1992 года, который Джордан держал во время церемонии награждения (1,8 миллиона).

 

По информации источника, джерси Джордана стала четвертой самой дорогой за все время.

Она уступила лишь джерси "Последнего танца" Джордана (10,1 миллиона), подписанной джерси Коби Брайанта сезона-2007/08, когда он первый и единственный раз стал MVP регулярки (5,8 миллиона) и джерси Уилта Чемберлена из Финала НБА 1972 года, когда Лейкерс впервые стали чемпионами, базируясь в Лос-Анджелесе (4,9 миллиона).

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Майкл Джордан

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