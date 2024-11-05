У тренера Сан-Антонио возникли проблемы со здоровьем
Главный тренер Сан-Антонио Сперс Грегг Попович будет отсутствовать на матчах своей команды неопределенное количество времени.
Как сообщает официальный сайт НБА, у 75-летнего специалист возникли проблемы со здоровьем, характер которых не раскрывается.
Обязанности временного тренера будет выполнять ассистент Поповича Митч Джонсон, который начал руководить командой с матча против Миннесоты (113:103) 3 ноября.
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"Он плохо себя чувствует. Это уже случалось раньше. Я думаю, что каждый всегда должен быть готов к тому, чтобы быть следующим, кто подменит его", - сказал Джонсон.
"У нас такое бывает с травмами, иногда люди болеют, плохо себя чувствуют или в жизни что-то случается. Он просто плохо себя чувствует".
Попович является рекордсменом НБА, имея на своем счету 1390 побед в рамках регулярного сезона и 170 побед в постсезоне. Вместе с Сан-Антонио он пять раз становился чемпионом НБА. Для Поповича нынешний сезон стал уже 29-м в лиге (все в составе "шпор").
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