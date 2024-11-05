НБА: Сакраменто с Ленем победил, поражения Лейкерс, Далласа и Мемфиса

В ночь на вторник, 5 ноября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк не играл против Чикаго (135:126), а его соотечественник Алексей Лень принял участие в поединке против Маями (111:110). На его счету 10 минут на паркете, один подбор и одна передача.

Результаты НБА за 4 ноября

Кливленд – Милуоки 116:114 (35:31, 38:29, 16:31, 27:23)

Кливленд: Гарлэнд (39 + 8 передач), Э. Мобли (17), Митчелл (14), Аллен (14 + 15 подборов + 6 передач), Окоро (5) – старт; Меррилл (12), Ньянг (9), Джером (6), Портер (0), Траверс (0).

Милуоки: Лиллард (36 + 7 передач + 8 потерь), Портис (21 + 18 подборов), Б. Лопес (13), Трент (4), Принс (3) – старт; Грин (21), Джексон (7 + 7 подборов), Коннотон (7), Роллинз (2), Райт (0).

Вашингтон – Голден Стэйт 112:125 (20:29, 25:25, 36:39, 31:32)

Вашингтон: Пул (24 + 4 блок-шота), Джордж (20), Кэррингтон (16 + 8 подборов + 7 передач), Сарр (10 + 11 подборов), Кулибали (9) – старт; Валанчюнас (16 + 12 подборов + 7 передач), Батлер (7), Дэвис (6), Кисперт (4), Гилл (0).

Голден Стэйт: Карри (24 + 6 передач), Др. Грин (18 + 8 подборов), Джексон-Дэвис (12), Пэйтон II (6), Уиггинс (5) – старт; Хилд (20), Куминга (15), Муди (10), Андерсон (6), Луни (4 + 10 подборов), Уотерс (3), Подземски (2), Спенсер (0).

Детройт – Лейкерс 115:103 (33:22, 34:31, 16:24, 32:26)

Детройт: Айви (26), Хардуэй (19), Каннингем (17 + 11 подборов + 11 передач), Харрис (15 + 7 подборов), Дюрен (11 + 14 подборов) – старт; Холланд (12), Стюарт (8 + 9 подборов), Бизли (7), Фонтеккьо (0).

Лейкерс: Дэвис (37 + 9 подборов), Джеймс (20 + 8 подборов + 11 передач), Ривз (17), Расселл (11 + 8 передач), Хатимура (8) – старт; Кнехт (5), Хэйс (5), Винсент (0), Реддиш (0), Кристи (0).

Атланта – Бостон 93:123 (30:35, 23:40, 22:28, 18:20)

Атланта: Джонсон (20 + 11 подборов + 6 потерь), Рисаше (15), Дэниэлс (8), Янг (2 + 6 передач), Капела (2) – старт; Оконгву (18 + 10 подборов), Родди (11), Мэтьюз (10), Уоллес (6), Барлоу (1), Гуйе (0).

Бостон: Тейтум (28 + 9 передач), Уайт (21 + 6 передач), Холидэй (16), Кета (10 + 7 подборов), Хорфорд (9) – старт; Притчард (18), Хаузер (10), Дэвисон (3), Спрингер (2), Уолш (2), Тиллман (2), Корнет (2 + 7 подборов), Шайерман (0).

Бруклин – Мемфис 106:104 (23:30, 27:19, 33:30, 23:25)

Бруклин: Шредер (20 + 6 передач), К. Джонсон (20), Финни-Смит (17), Томас (13 + 6 передач), Клэкстон (10 + 8 подборов) – старт; Уилсон (13), Джонсон (6), Милтон (5), З. Уильямс (2).

Мемфис: Морэнт (25 + 9 передач), Иди (25 + 12 подборов + 4 блок-шота), Джарен Джексон (15), Альдама (9), Уэллс (6) – старт; Пиппен (14), Ларэвиа (6 + 6 передач), Кларк (2), Хафф (2).

Майами – Сакраменто 110:111 (25:22, 36:26, 17:37, 32:26)

Майами: Хирро (27), Батлер (27 + 6 передач), Адебайо (16 + 9 подборов + 4 блок-шота), Розир (10), Йович (4) – старт; Ларссон (13), Д. Робинсон (9), Беркс (2), Брайант (2), Ричардсон (0), Хайсмит (0).

Сакраменто: Фокс (28), Дерозан (26 + 6 передач), Сабонис (16 + 16 подборов + 7 передач), Мюррэй (14), Эллис (7) – старт; Монк (12), Лайлс (5), Маклафлин (3), Лень (0).

Чикаго – Юта 126:135 (27:30, 26:32, 40:33, 33:40)

Чикаго: Уайт (28 + 6 передач), Досунму (25), Вучевич (23 + 10 подборов + 6 передач), Гидди (15 + 7 передач), Уильямс (13) – старт; Хортон-Такер (10), Смит (8), Терри (4), Филлипс (0), Бузелис (0).

Юта: Джордж (33 + 9 передач), Секстон (24), Кесслер (12 + 16 подборов + 4 блок-шота), Уильямс (11), Филиповски (7) – старт; Коллинз (28 + 13 подборов), Джузэнг (8), Миллс (6), Юбэнкс (4), Сенсабо (2).

Хьюстон – Нью-Йорк 109:97 (31:26, 30:30, 20:19, 28:22)

Хьюстон: Шенгюн (25 + 14 подборов + 4 блок-шота), Ванвлит (19), Грин (15), Брукс (13), Смит (7) – старт; Томпсон (12 + 9 подборов), Шеппард (7), Исон (7), Адамс (4).

Нью-Йорк: Брансон (29 + 8 передач), Ануноби (21), Таунс (17 + 19 подборов), Бриджес (15), Харт (12 + 7 передач) – старт; Колек (3), Симс (0), Макбрайд (0).

Миннесота – Шарлотт 114:93 (24:24, 33:21, 34:26, 23:22)

Миннесота: Эдвардс (21), Рэндл (13), Конли (11), Макдэниэлс (9), Гобер (8 + 8 подборов) – старт; Рид (25 + 9 подборов), Дивинченцо (14), Александер-Уокер (6), Диллингэм (4), Гарза (2), Майнотт (1), Дозьер (0), Шэннон (0).

Шарлотт: Болл (19 + 5 потерь), Миллер (10), Бриджес (10), Грин (8), Гибсон (5) – старт; Мэнн (10 + 6 передач), Коди Мартин (6), Г. Уильямс (5), Салон (5), Роден (4), Сет Карри (4), Смит (3), Симпсон (2), Диабате (2).

Оклахома-Сити – Орландо 102:86 (39:26, 19:17, 26:15, 18:28)

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (23), Гилджес-Александер (21 + 9 передач), Холмгрен (14 + 9 подборов), Дорт (6), Уоллес (4) – старт; Джо (13), Уиггинс (11), Митчелл (4), Карузо (3), Джонс (3), Леонс (0), Дженг (0).

Орландо: Ф. Вагнер (22 + 5 потерь), Саггс (19 + 6 передач), Битадзе (11 + 9 подборов), да Силва (9), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; М. Вагнер (9 + 7 подборов), Айзек (4), Джозеф (3), Блэк (3), Ховард (0), Хьюстан (0), Энтони (0).

Новый Орлеан – Портленд 100:118 (30:21, 25:27, 27:31, 18:39)

Новый Орлеан: Ингрэм (27 + 7 передач), Бостон (20), Альварадо (18 + 6 передач), Робинсон-Эрл (12), Мисси (4 + 7 подборов) – старт; Науэлл (11), Тайс (4), Кэйн (2), Джемисон (2), Ривс (0), Грин (0).

Портленд: Саймонс (24), Эйтон (19 + 13 подборов), Грант (16), Камара (16), Авдия (7) – старт; Бэнтон (20), Рупер (6), Хендерсон (5 + 5 потерь), Клинган (4), Мюррэй (1), Уокер (0).

Даллас – Индиана 127:134 (29:36, 30:27, 36:33, 32:38)

Даллас: Дончич (34 + 7 подборов + 15 передач), Ирвинг (27), Томпсон (16), Вашингтон (8 + 11 подборов), Гэффорд (8) – старт; Маршалл (20 + 6 передач), Динуидди (14), Пауэлл (0), Граймс (0).

Индиана: Тернер (30 + 11 подборов), Халибертон (25 + 12 передач), Сиакам (23), Матурин (16 + 7 подборов), Нембхард (11) – старт; Макконнелл (12), Топпин (11), Шеппард (3), Уокер (3).

Денвер – Торонто 121:119 (34:37, 25:27, 29:29, 33:26)

Денвер: Йокич (28 + 12 подборов + 12 передач + 7 потерь), Уэстбрук (21 + 7 подборов + 6 передач), Портер (19 + 9 подборов), К. Браун (17), Гордон (3) – старт; Уотсон (16), Стротер (13), Джордан (2), Ннаджи (2), Тайсон (0).

Торонто: Дик (26), Пелтль (24 + 10 подборов), Барретт (16 + 11 передач + 5 потерь), Агбаджи (16), Митчелл (13 + 8 передач) – старт; Шэд (8), Бэттл (5), Мобо (4), Уолтер (3), Фернанду (2), Буше (2).

Финикс – Филадельфия 118:116 (28:26, 37:37, 29:30, 24:23)

Финикс: Дюрэнт (35 + 6 передач), Бил (17), Нуркич (15 + 15 подборов + 5 потерь), Букер (13 + 6 передач), Джонс (4) – старт; О'Нил (15), Аллен (14), Пламли (5), Данн (0).

Филадельфия: Макси (32), Джордж (15 + 7 потерь), Убре (11), Драммонд (8 + 5 потерь), Калеб Мартин (5 + 10 подборов) – старт; Ябуселе (19 + 8 подборов + 6 передач), Лаури (13 + 7 передач), Гордон (10), Маккейн (3), Мартин (0).

Клипперс – Сан-Антонио 113:104 (14:40, 34:16, 34:30, 31:18)

Клипперс: Пауэлл (23), Харден (17 + 8 подборов), Зубац (17 + 13 подборов), Д. Джонс (10), Мэнн (5) – старт; Коффи (21 + 7 подборов), Данн (11), Портер (6 + 7 подборов + 7 передач), Батюм (3), Джонс (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (24 + 13 подборов + 10 блок-шотов), Шэмпени (21), Пол (14 + 10 передач), Сохан (4), Барнс (4) – старт; Касл (11), К. Джонсон (10), Брэнэм (7), Мамукелашвили (5), Коллинз (4).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!