Netflix опубликовал трейлер сериала "Starting 5" при участии ЛеБрона и других звезд НБА

Совсем скоро болельщики смогут поближе ознакомиться с жизнью пяти баскетболистов в сезоне-2023/24.

Netflix на своем YouTube-канале опубликовал дебютный трейлер сериала "Starting 5".

Этот сериал предоставит болельщикам более подробный взгляд на жизнь звезд Национальной баскетбольной ассоциации по ходу сезона-2023/24.

В качестве героев были выбраны ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Джейсон Тейтум (Бостон), Энтони Эдвардс (Миннесота), Джимми Батлер (Майами) и Домантас Сабонис (Сакраменто).

Читай также: Бруклин раскрыл дату проведения церемонии в честь Винса Картера

Согласно Netflix, сериал призван запечатлеть "битвы игроков на площадке и за ее пределами, когда они гонятся за величием, преодолевают травмы и балансируют требования семьи и наследия".

Джеймс прилагает больше усилий, чем когда-либо, чтобы оставаться здоровым в своем 21-м сезоне, в то время как Эдвардс заряжает энергией своим быстрым прогрессом.

Неустанный напор Батлера продвигает Хит, Сабонис укрепляет Кингз своей универсальной игрой, а Тейтум возглавляет Селтикс в их стремлении к рекордному 18-му чемпионству.

Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов длительностью 45 минут. Релиз сериала состоится 9 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!