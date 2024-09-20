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Баскетбол

Бруклин раскрыл дату проведения церемонии в честь Винса Картера

Винсенити вернется в Нетс уже этой зимой.
Сегодня, 12:34
Винс Картер / Getty Images
Винс Картер / Getty Images

В мае Бруклин Нетс объявили, что в следующем сезоне будет выведен из обращения игровой номер легендарного Винса Картера.

Теперь же стало известно, когда именно это произойдет - церемония в честь 47-летнего баскетболиста пройдет 25 января 2025 года, сообщила организация в социальных сетях.

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Винс Картер выступал в составе Нью-Джерси Нетс под 15-м номером с 2004 по 2009 год.

Примечательно, что восьмикратный участник Матча всех звезд станет лишь седьмым игроком в истории Нетс, чей номер был выведен из обращения.

До Картера это произошло с номерами Дражена Петровича (3), Джейсона Кидда (5), Джона Уильямсона (23), Билла Мелчионни (25), Джулиуса Ирвинга (32) и Бака Уильямса (52).

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