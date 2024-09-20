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Баскетбол

Севенти Сиксерс останутся в Филадельфии, договорившись о строительстве новой арены

76-ые будут выступать на арене стоимостью 1,3 миллиарда долларов.
Сегодня, 10:36
Филадельфия / Getty Images
Филадельфия / Getty Images

Мэр Филадельфии Черелл Паркер объявила, что она заключила сделку с владельцами Филадельфии Севенти Сиксерс, чтобы сохранить франшизу НБА в городе, сообщает ESPN.

По информации источника, Паркер направит данное соглашение в городской совет, чтобы тот одобрил строительство арены, которое обойдется в 1,3 миллиарда долларов.

Решение было принято, несмотря на возражения жителей близлежащего китайского квартала.

"Это историческое соглашение. Я всем сердцем верю, что это правильная сделка для народа Филадельфии. Жители Чайнатауна, знайте: я вас слышу. У нас лучший Чайнатаун ​​в США, и я готова работать вместе, чтобы поддержать его", - заявила Паркер.

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Стоит отметить, что несколько недель назад губернатор Нью-Джерси пытался переманить организацию, предложив ей налоговые льготы на 400 миллионов долларов для строительства арены.

Напомним, что 76-ые не будут продлевать аренду Уэллс Фарго Центра, которая завершится в 2031 году.

Владельцы клуба хотят иметь собственную, более современную арену, которую они также могли бы сдавать в аренду для проведения концертов и других мероприятий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия 76ерс

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