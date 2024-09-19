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Баскетбол

Участник баскетбольной Суперлиги Украины снялся с соревнований

БИПА-Одесса из-за финансовых трудностей не сможет выйти на старт сезона.
Сегодня, 18:38
Одесская команда снялась с Суперлиги / ФБУ
Одесская команда снялась с Суперлиги / ФБУ

БИПА-Одесса не сможет сыграть в украинской Суперлиге сезона-2024/25, объявив о снятии с соревнований.

Баскетбольный клуб направил в адрес Федерации баскетбола Украины официальное письмо, в котором проинформировал об отсутствии достаточного финансирования для обеспечения участия команды в турнире на должном уровне.

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В клубе надеются, что решение выйти из состава участников Суперлиги нового сезона не повлияет на возможность клуба как постоянного участника высшего Дивизиона страны заявить команду на следующий сезон Суперлиги.

В то же время клуб просит предоставить право заявить команды клуба в состав участников Высшей и Первой лиги сезона-2024/25, говорится на официальном сайте ФБУ.

В прошлом сезоне БИПА заняла девятое место в регулярном чемпионате Суперлиги, не выйдя в плей-офф, а в сезоне-2022/23 одесская команда была бронзовым призером Суперлиги.

Отметим, на ISPORT доступно расписание первых матчей сезона Суперлиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига бипа

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