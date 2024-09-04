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Баскетбол

Нью-Джерси хочет отобрать у Филадельфии франшизу Севенти Сиксерс

Команда Города братской любви не может договориться с местными властями о строительстве новой арены.
Сегодня, 18:03
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Филадельфия Севенти Сиксерс могут сменить место своего базирования.

Как сообщает ESPN, франшиза получила предложение переехать в Нью-Джерси в рамках многомиллионной сделки.

В письме, датированном понедельником, 2 сентября, администрация губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи заявила, что предусматривает многомиллиардный план в городе Камден, включающий жилую, коммерческую и торговую недвижимость, с участием Сиксерс.

Примечательно, что у команды уже есть тренировочный комплекс и штаб-квартира в Камдене. 76-ые назвали предложение Нью-Джерси "вдумчивым и убедительным".

Филадельфия заявила, что не планирует оставаться на своей нынешней арене Уэллс Фарго Центр после 2031 года, когда истечет срок арендного соглашения. Организация ведет переговоры о строительстве новой арены за 1,3 миллиарда долларов.

Уэллс Фарго Центр
Уэллс Фарго Центр / Источник: Getty Images

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Представитель команды Молли Мита МакЭнди заявила, что у Филадельфии заканчивается время для достижения соглашения, которое позволит клубу открыть новую арену к сезону-2031/32.

Поэтому руководство серьезно отнесется ко всем потенциальным вариантам, включая переезд в Нью-Джерси.

Напомним, что Нью-Джерси лишился баскетбольной команды в 2012 году, когда Нетс переехали в Бруклин.

Нынешние Сиксерс изначально выступали в Сиракьюс под названием Сиракьюс Нэшнлз, в то время как в самой Филадельфии играли нынешние Уорриорз. Но в 1962 году "воины" переехали в Сан-Франциско, а год спустя Филадельфия получила 76-ых.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия 76ерс

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