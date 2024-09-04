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Баскетбол

"Нужно отобрать у него пиво": легенда НБА раскритиковала Дончича

Роберт Орри считает, что словенец не подойдет Лейкерс.
Сегодня, 17:27
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Недавно появилась информация, что Лейкерс рассматривают звезду Далласа Луку Дончича в качестве того, кто займет место ЛеБрона Джеймса, когда тот завершит карьеру.

Однако семикратный чемпион НБА (трижды в составе "озерников") Роберт Орри во время своего подкаста "Big Shot Bob Podcast" выразил мнение, что словенец, который не любит поддерживать форму, провалится в Лос-Анджелесе.

"Вы должны подумать об этом: сколько ему будет (когда завершится его контракт с Далласом)? 31? 32? Сейчас он не лучший защищающийся игрок и это проблема для Лейкерс".

"Вам нужны атлетичные ребята, которые могут играть в защите. Лука же, он может набирать очки с лучшими из них, но мы также знаем, что вам нужно будет забрать пиво из его рук, потому что он не тот, кто остается в форме. Возможно, он не будет тем, кто вам будет нужен", - приводит слова Орри HoopsHype.

Нынешнее соглашение Далласа с Дончичем завершится после сезона-2026/27, на который у Луки действует опция игрока.

При этом во время межсезонья в 2025 году 25-летний защитник сможет рассчитывать на самый дорогой контракт в истории НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс Лука Дончич

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