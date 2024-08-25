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Баскетбол

Лейкерс хотят заманить Дончича в Лос-Анджелес

"Озерники" видят в словенце лицо своей франшизы после того, как уйдет ЛеБрон Джеймс.
Вчера, 20:57
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс думают над тем, как бы в будущем забрать у Далласа Луку Дончича.

Об этом рассказал журналист The Ringer Кевин О'Коннор, который поведал, что калифорнийцы видят в баскетболисте того, кто поведет за собой команду после того, как ЛеБрон Джеймс покинет Лос-Анджелес.

"Я уже рассказывал в этом подкасте и в The Ringer о том, что в будущем они нацелились на Луку Дончича", - цитирует О'Коннора Sports Illustrated.

"Посмотрим, что из этого получится. Даллас только что вышел в финал, Даллас выглядит лучше, чем когда-либо, со своим вспомогательным составом".

"Возможно, это не сработает, но Лейкерс, не отдавая свои будущие пики, очевидно, все еще думают о долгосрочной перспективе. Они не собираются идти ва-банк, как это можно было бы ожидать от многих команд в случае с Джеймсом".

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У Луки Дончича осталось еще три года по контракту с Далласом, а на последний сезон у него есть опция игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс Лука Дончич

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