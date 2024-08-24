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Баскетбол

Мэджик Джонсон: Брайант должен быть в обсуждениях о величайшем игроке

Легенда Лейкерс призвал не забывать о "Черной Мамбе".
Сегодня, 16:58
Коби Брайант и Мэджик Джонсон / Getty Images
Коби Брайант и Мэджик Джонсон / Getty Images

Обычно во время обсуждения о том, кто же является величайшим баскетболистом, упоминаются Майкл Джордан и ЛеБрон Джеймс.

Однако, по мнению легенды Лейкерс Мэджика Джонсона, в этих разговорах должно фигурировать имя Коби Брайанта.

"Коби принадлежит к этому разговору даже сегодня. Карим (Абдул-Джаббар) и Коби, оба носили фиолетовый и золотой цвета, поэтому я думаю о том, что Брайант значил для мирового баскетбола", - цитирует Мэджика BasketNews.

"В нападении он является вторым лучшим свингменом, сразу после Майкла Джордана. В плане набора очков никто не сможет остановить Коби, так же как никто не сможет остановить Майкла Джордана. Кроме того, если бы мне нужно было выбрать кого-то, кто выиграет игру, я бы выбрал одного из этих двух".

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Напомним, что Коби Брайант, трагически погибший в результате крушения вертолета в январе 2020 года, провел всю свою 20-летнюю карьеру в составе Лос-Анджелес Лейкерс, в составе которых он стал пятикратным чемпионом НБА и двукратным MVP регулярного сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс Мэджик Джонсон

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