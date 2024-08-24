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Баскетбол

Нэш - о тренерской карьере в Бруклине: Я вообще не хотел быть тренером

Двукратный MVP НБА рассказал о неудачном периоде своей жизни.
Сегодня, 15:43
Стив Нэш / Getty Images
Стив Нэш / Getty Images

В 2020 году Бруклин Нетс шокировали многих фанатов баскетбола, назначив Стива Нэша главным тренером команды.

Канадец не обладал никаким тренерским опытом, что в итоге привело к провалу - два года спустя по ходу третьего сезона в организации он был уволен.

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Как рассказал сам двукратный MVP НБА в составе Финикс Санз, он вообще не планировал становиться тренером.

"Это стало отличным опытом для меня и моей семьи. Я не хотел иметь карьеру тренера. Я просто хотел помочь этому проекту", - цитирует Нэша BasketNews.

"Я не чувствую, что тренерская работа обязательно будет в моем будущем. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы как можно больше влиять на своих детей".

В свой первый сезон с Бруклином Стив Нэш довел команду до полуфинала Восточной конференции, а годом спустя она вылетела уже в первом раунде плей-офф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стив Нэш Бруклин Нетс

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