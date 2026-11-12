Сборная Украины завоевала золото чемпионата мира-2026 по спортивной стрельбе

Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак стали чемпионами мира в командных соревнованиях.

Мужская сборная Украины завоевала золотую медаль чемпионата мира-2026 по пулевой стрельбе, который проходит в Дохе (Катар).

Победителями командных соревнований по стрельбе из центрального боевого пистолета на дистанции 25 метров стали Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак.

По итогам выступлений украинские спортсмены набрали 1735 очков (47 попаданий в центр мишени). Лучший результат в составе команды показал Владимир Пастернак — 580 очков. Павел Коростылев набрал 579 очков, а Максим Городинец — 576.

Второе место заняла сборная Южной Кореи с результатом 1731 очко. Бронзовыми призерами стали представители Индии, набравшие 1727 очков.

ЧМ-2026 по спортивной стрельбе. Центральный боевой пистолет, 25 м. Мужчины, команды:

Украина — 1735 очков. Южная Корея — 1731. Индия — 1727.

Для Украины это первая золотая медаль на нынешнем чемпионате мира и третья награда в целом. Ранее украинцы завоевали серебро в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров и бронзу в командном зачете этой дисциплины.

Для Коростылева, Городинца и Пастернака это уже вторая совместная награда на мировом первенстве. Чемпионат мира в Дохе продлится до 14 ноября.

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