iSport.ua
Русский Українська
Другие

Сборная Украины завоевала золото чемпионата мира-2026 по спортивной стрельбе

Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак стали чемпионами мира в командных соревнованиях.
Сегодня, 14:52       Автор: Сергей Носенко
Украинские победители
Украинские победители

Мужская сборная Украины завоевала золотую медаль чемпионата мира-2026 по пулевой стрельбе, который проходит в Дохе (Катар).

Победителями командных соревнований по стрельбе из центрального боевого пистолета на дистанции 25 метров стали Павел Коростылев, Максим Городинец и Владимир Пастернак.

По итогам выступлений украинские спортсмены набрали 1735 очков (47 попаданий в центр мишени). Лучший результат в составе команды показал Владимир Пастернак — 580 очков. Павел Коростылев набрал 579 очков, а Максим Городинец — 576.

Второе место заняла сборная Южной Кореи с результатом 1731 очко. Бронзовыми призерами стали представители Индии, набравшие 1727 очков.

ЧМ-2026 по спортивной стрельбе. Центральный боевой пистолет, 25 м. Мужчины, команды:

  1. Украина — 1735 очков.
  2. Южная Корея — 1731.
  3. Индия — 1727.

Для Украины это первая золотая медаль на нынешнем чемпионате мира и третья награда в целом. Ранее украинцы завоевали серебро в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров и бронзу в командном зачете этой дисциплины.

Для Коростылева, Городинца и Пастернака это уже вторая совместная награда на мировом первенстве. Чемпионат мира в Дохе продлится до 14 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стрельба из пистолета

Статьи по теме

В Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии В Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии
Непринужденность и рука в кармане: Турецкий стрелок стал звездой Сети после выступления на Олимпиаде-2024 Непринужденность и рука в кармане: Турецкий стрелок стал звездой Сети после выступления на Олимпиаде-2024
Костевич добыла серебро на этапе Кубка мира по спортивной стрельбе Костевич добыла серебро на этапе Кубка мира по спортивной стрельбе
Тренер Костевич: Психологическое давление сказалось на Елене Тренер Костевич: Психологическое давление сказалось на Елене

Видео

Забарный после победного гола против Труа признан лучшим игроком матча
Забарный после победного гола против Труа признан лучшим игроком матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, Атлетико - Барселона, матчи Ливерпуля, Челси, МЮ, Милана, Интера, Ювентуса
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль уступил Фенербахче, Комо уничтожил Ланс, победы Реала, Манчестер Сити и Арсенала
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс18:35
Украинского боксера дисквалифицировали на 20 месяцев
Другое17:49
Союз конькобежцев заступился за россиян
Украина17:02
Карпаты и Верес сыграли вничью
Европа и мир16:08
Германия и еще шесть стран отказались подписывать календарь ЧМ U-20 из-за возвращения россии
Другое15:20
Катерина Садурская установила мировой рекорд, нырнув на 90 метров без ласт
Другое14:52
Сборная Украины завоевала золото чемпионата мира-2026 по спортивной стрельбе
Бокс14:07
Бой Фьюри – Джошуа пополнился двумя поединками
Европа13:11
Манчестер Юнайтед уволил Майкла Каррика
Вчера, 17:52
Европа17:52
Вратарь Челси попал в аварию на Нюрбургринге
Другие страны17:02
Гуцуляк продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK