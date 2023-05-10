Костевич добыла серебро на этапе Кубка мира по спортивной стрельбе

Украинке не хватило совсем чуть-чуть до победы.

В Баку (Азербайджан) проходит Кубок мира по спортивной стрельбе.

В стрельбе с пневматического пистолета на расстоянии 10 метров Украина смогла добыть медаль.

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Елена Костевич завоевала серебро, набрав 240,6 балла. Опередила Костевич лишь представительница Греции Анна Корракаки, набравшая 241,3 балла.

Для Украины это вторая медаль на этом Кубке мира. Ранее серебро добыл Олег Омельчук.