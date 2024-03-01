Костевич и Омельчук стали чемпионами Евро-2024 по пулевой стрельбе

Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали золото на чемпионате Европы-2024 по пулевой стрельбе.

Украинский дуэт одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В финале украинцы одолели австрийский тандем Сильвия Штайнер / Рикард Цехмейстер со счетом 17:11.

Золото Костевич и Омельчука стало первым для Украины во взрослых соревнованиях текущего чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала девять наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука.

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