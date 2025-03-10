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Украинец Кулиш стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматической винтовки

Двукратный олимпийский призер завоевал вторую золотую награду на европейских первенствах.
Сегодня, 19:19
Сергей Кулиш / Getty Images
Сергей Кулиш / Getty Images

31-летний Сергей Кулиш триумфовал на чемпионате Европы-2025. Украинец взял "золото" в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.

В квалификации серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Париже показал лишь шестой результат. Однако в финале Кулиш сразу захватил лидерство. В конце концов, он набрал 252 балла и 0,3 пункта опередил нейтрального Илью Марсова.

Для Кулиша золотая медаль стала третьей на европейских первенствах. В 2017 году он завоевал "бронзу" в стрельбе из винтовки на 50 м с трех позиций, а в прошлом году выиграл золотую награду в командном соревновании пневматики на 10 м.

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе
Пневматическая винтовка, 10 м

1. Сергей Кулиш (Украина) – 252 балла
2. Илья Марсов (нейтр.) – 251,7
3. Миран Маричич (Хорватия) – 229,6

 

К слову, ранее сборная Украины замкнула топ-6 на Евро-2025 по легкой атлетике в помещении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пулевая стрельба Сергей Кулиш

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