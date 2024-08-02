Кулиш - о "серебре" на Олимпиаде-2024: Винтовка работает, я халтурю

Украинский спортсмен Сергей Кулиш завоевал вторую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024- в активе Сергея "серебро" в соревнованиях по стрельбе с 50 м из трех положений.

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"Стрельба из трех положений - это моя коронная дисциплина. А на 10 метров - тогда так звезды сложились в Рио-2016, что взял медаль. Хотя я на 10 метров тоже хорошо стреляю. Почему не преодолел квалификацию? У нас не работал кондиционер, было очень жарко, и это, пожалуй, не сыграло в мою пользу. В этом костюме было жарко.

Все подыграло. Конечно, переживал, волновался. Трудный финал был. Плотность результатов была высокой. Я попадаю в 10.0 и с третьего места спускаюсь на пятое. Очень трудно. Можно ли в Лос-Анджелесе-2028 перестрелять китайца? Да можно, все же люди.

Три года назад на Олимпийских играх в Токио я допустил досадную ошибку: последним выстрелом попал в десятку, но в мишень другого спортсмена. Я около полугода об этом думал. Думаю, что я стал сильнее после этого. То, что нас не убивает – делает нас сильнее. Однако после этого и результаты лучше последовали. Пожалуй, мне нечего было бояться.

Стрелял в Париже из винтовки из Олимпиады в Токио? Новая винтовка приехала ко мне недавно, и я не успел ее пристрелять. Это длительный процесс: нужно подобрать патроны, стрелять из руки. Трудный процесс, потому и оставил ее. Суеверия относительно старой винтовки? Нет, не было. Она работает, я халтурю", - цитирует Кулиша Суспильне Спорт.

Напомним, первую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года завоевала фехтовальщица Ольга Харлан - спортсменка завоевала "бронзу" в безумном поединке.

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