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Джокович назвал самые болезненные поражения в карьере, вспомнив победу на Олимпиаде-2024

Серб вспомнил свое поражение Надалю в полуфинале Олимпиады в Пекине.
Сегодня, 10:10
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович – один из самых успешных игроков в мире. Новак выиграл много титулов Grand Slam, подчинись спортсмену и "золото" Олимпиады-2024 в Париже.

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Джокович вспомнил победу на ОИ-2024, заговорив о самых болезненных поражениях в профессиональной карьере:

"Самая главная причина – мне снова выпал шанс представлять Сербию на важнейшем спортивном событии в мире. Вторая – это моя олимпийская карьера: я проиграл Надалю полуфинал в Пекине, затем проиграл еще два полуфинала на Олимпиадах – это были одни из самых тяжелых поражений в моей карьере"

Олимпиады проходят только раз в четыре года. Я приехал на эту Олимпиаду, не выиграв ни одного титула в сезоне, перенес операцию на колене, мне 37 лет, я победил соперника, только что обыгравшего меня на Уимблдоне... Все это делает ее (победу) такой особенной. Самый большой набор эмоций в моей карьере, это сложно описать словами", - цитирует Джоковича Tennis Majors.

Джокович обыграл Карлоса Алькараса в финале Олимпийских игр, но провалил турнир US, покинув соревнования после второго раунда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович Олимпиада-2024

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