Джокович высказался по поводу допингового скандала с участием Синнера

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович высказал свое мнение относительно ситуации, в которую попал лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер - итальянец провалил два теста на допинг.

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"Для подобных ситуаций мы и учредили PTPA (Ассоциация профессиональных теннисистов. - Прим.), которая всегда выступает за наличие справедливого и четкого регламента и стандартизированный подход к таким делам".

Понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности. Как я понял, дело обнародовали сразу после окончания разбирательства, но прошло пять или шесть месяцев с тех пор, как новость дошла до него и его команды.

Так что в системе много проблем. Мы видим отсутствие стандартизированного, четкого регламента. Я могу понять чувство многих, кто сомневается, что отношение ко всем одинаково. Надеюсь, органы управления в теннисе смогут сделать выводы и выработать более оптимальный подход в будущем. По-моему, очевидно, что должны произойти всеобщие изменения.

Вы, наверное, знаете, что у многих игроков – не буду называть никого поименно – походили или такие же, почти такие же дела, но результат у всех был разный. Возникает вопрос о том, в финансах ли дело, может ли игрок заплатить значительную сумму денег юридической фирме, чтобы эффективнее представляла бы его или ее в суде? Я не знаю. В этом дело или нет? Я считаю, что мы должны коллективно это расследовать, изучить систему и понять, как избежать таких случаев. Имею в виду не сам факт существования таких дел, а необходимость стандартизации – чтобы к каждому игроку, независимо от его рейтинга, статуса или биографии, относились одинаково”, – цитирует Джоковича Asaptext.

Напомним, уже завтра, 26 августа, стартует престижный теннисный турнир US Open.

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