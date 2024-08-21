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Синнер прокомментировал решение суда по его делу о допинге

Итальянец избежал дисквалификации.
Сегодня, 11:55
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер высказался о том, что его оправдали после двух положительных тестов на допинг.

Итальянец заявил, что негативный эпизод его карьеры остался в прошлом.

"Теперь оставлю этот сложный и крайне неудачный период сзади.

Продолжу делать все возможное, чтобы гарантировать, что и дальше буду придерживаться антидопинговой программы ITIA. У меня есть команда, которая скрупулезно относится к соблюдению своих норм", – написал Синнер.

Отметим, что Синнер потерял 400 рейтинговых очков 320 тысяч долларов призовы, которые заработал в Индиан-Уэллсе.

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