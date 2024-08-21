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Первая ракетка мира избежал дисквалификации после двух положительных допинг-проб

Янник Синнер нашел неожиданное объяснение, как запрещенный препарат непреднамеренно попал в его организм.
Сегодня, 10:02
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов, которые обнаружили в его организме запрещенное вещество - анаболический стероид - клостебол.

Об этом сообщает ITIA (Международное агентство по обеспечению честности в теннисе).

Положительный результат дали две допинг-пробы, взятые у итальянского теннисиста во время турнира в Индиан-Уэллсе в марте 2024 года. Тем не менее в обоих случая спортсмен сумел доказать свою невиновность.

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Синнер объяснил, что запрещенное вещество попало в его организм вследствие контакта с членом его команды, который наносил безрецептурный, но доступный в Италии, спрей, содержащий клостебол, на собственную кожу, чтобы обработать небольшую рану. Делал он это с 5 по 13 марта и в этот период ежедневно проводил теннисисту сеансы массажа, из-за чего препарат оказался в организме спортсмена.

В итоге было принято решение о невиновности Синнера, и ему удалось избежать дисквалификации.

Тем не менее в то же время с итальянца сняли 400 очков, заработанные на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, а также лишили 325 тысяч долларов призовых.

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