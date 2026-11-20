Украинские прыгуны с трамплина Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко не смогли пробиться в основную часть первого личного турнира Кубка мира сезона-2026/27.

Квалификация состоялась в пятницу, 20 ноября, в норвежском Лиллехаммере.

Лучший результат среди украинцев показал Евгений Марусяк. Он совершил прыжок на 105,5 метра и занял 53-е место. Этого оказалось недостаточно для выхода в основной турнир: квалификацию преодолевали 50 лучших спортсменов.

Виталий Калиниченко выступил хуже. Его прыжок на 80,5 метра позволил занять 69-е место среди 70 участников.

Победителем квалификации стал представитель Норвегии Исак Андреас Лангмо. Хозяева соревнований продемонстрировали преимущество, заняв первые три позиции итогового протокола.

В пятницу, 20 ноября, в Лиллехаммере также состоится смешанный командный турнир. Сборная Украины в нем участвовать не будет. Начало — в 17:00 по киевскому времени.

Первый личный старт мужчин в рамках Кубка мира-2026/27 запланирован на субботу, 21 ноября. Соревнования начнутся в 17:50 по киевскому времени.

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