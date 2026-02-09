iSport.ua
Калиниченко – о прыжках с трамплина: Будем делать все возможное, что будет зависеть от нас

Настраиваются на борьбу за результат.
Сегодня, 11:13       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Калиниченко / Getty Images
Виталий Калиниченко / Getty Images

В понедельник, 9 февраля стартует третий день Олимпиады, в котором украинские спортсмены испытают свои силы в прыжках с трамплина.

В основном раунде выйдут Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. Виталий рассказал о подготовке перед началом соревнований, которые начнутся в 20:00 по киевскому времени:

Все классно, готовы к бою. Будем делать все возможное, что от нас зависит, и посмотрим, какой результат это даст. Верю, что могу выполнить максимально качественно то, что могу сейчас. По сравнению с первыми прыжками на заключительной тренировке [на 86,5 м и 86,0 м], в последней попытке стало немного лучше.

"Ну и метров добавил немного, и вообще в целом прыжок получился лучше. Там есть моменты на столе, немного недоработано, но это тренировка, так что не стоит на это обращать внимание. Главное, что комбинезон уже подобран немного удобнее", — цитирует Калиниченко Суспільне Спорт.

О том, на каких еще соревнованиях сборная Украины примет участие, можно узнать на нашем сайте.

