Калиниченко – о прыжках с трамплина: Будем делать все возможное, что будет зависеть от нас

В понедельник, 9 февраля стартует третий день Олимпиады, в котором украинские спортсмены испытают свои силы в прыжках с трамплина.

В основном раунде выйдут Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. Виталий рассказал о подготовке перед началом соревнований, которые начнутся в 20:00 по киевскому времени:

Все классно, готовы к бою. Будем делать все возможное, что от нас зависит, и посмотрим, какой результат это даст. Верю, что могу выполнить максимально качественно то, что могу сейчас. По сравнению с первыми прыжками на заключительной тренировке [на 86,5 м и 86,0 м], в последней попытке стало немного лучше.

"Ну и метров добавил немного, и вообще в целом прыжок получился лучше. Там есть моменты на столе, немного недоработано, но это тренировка, так что не стоит на это обращать внимание. Главное, что комбинезон уже подобран немного удобнее", — цитирует Калиниченко Суспільне Спорт.

