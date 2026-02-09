Сборная Украины уступила в плей-офф Кубка Дэвиса

В воскресенье, 8 февраля, прошел матч плей-офф Первой мировой группы в рамках Кубка Дэвиса.

Мужская сборная Украины по теннису не смогла победить Люксембург. После первого игрового дня Украина проигрывала со счетом 0:2, а в воскресенье уступила и в парном матче.

Украина – Люксембург – 1:3

Владислав Орлов / Александр Овчаренко – Крис Родеш / Алекс Кнафф – 4:6, 2:6

Александр Овчаренко – Рафаэль Кальци – 6:4, 6:4

Теперь национальная команда опустилась во Вторую мировую группу.

Ранее сообщалось, что Дрейпер снялся с турнира ATP 500 в Роттердаме. В чем причина?

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!