Сборная Украины уступила в плей-офф Кубка Дэвиса

Покидает Первую мировую группу.
Сегодня, 10:45       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Орлов / Getty Images
Владислав Орлов / Getty Images

В воскресенье, 8 февраля, прошел матч плей-офф Первой мировой группы в рамках Кубка Дэвиса.

Мужская сборная Украины по теннису не смогла победить Люксембург. После первого игрового дня Украина проигрывала со счетом 0:2, а в воскресенье уступила и в парном матче.

Украина – Люксембург – 1:3
Владислав Орлов / Александр Овчаренко – Крис Родеш / Алекс Кнафф – 4:6, 2:6
Александр Овчаренко – Рафаэль Кальци – 6:4, 6:4

Теперь национальная команда опустилась во Вторую мировую группу.

Ранее сообщалось, что Дрейпер снялся с турнира ATP 500 в Роттердаме. В чем причина?

