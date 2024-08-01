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Зеленский отреагировал на вторую медаль Украины на Олимпиаде-2024

Сергей Кулиш завоевал "серебро" на Олимпиаде.
Сегодня, 19:25
Сергей Кулиш / Getty Images
Сергей Кулиш / Getty Images

Украинский спортсмен Сергей Кулиш завоевал вторую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 - в активе Сергея "серебро" в соревнованиях по стрельбе с 50 м из трех положений.

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Президент Украины Владимир Зеленский лаконично высказался по поводу достижения Сергея Кулиша, обратившись к спортсмену:

"Вторая медаль для Украины на Олимпийских играх! Поздравляем Сергея Кулиша с серебряной наградой и продолжаем поддерживать всех наших спортсменов", – заявил Зеленский на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, первую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года завоевала фехтовальщица Ольга Харлан - спортсменка завоевала "бронзу" в безумном поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры Сергей Кулиш Владимир Зеленский

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Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

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