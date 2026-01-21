Сборная США заменила травмированного защитника перед Олимпиадой-2026

Представитель Флориды Сет Джонс не поможет национальной команде США в Италии. Тренерский штаб американской сборной выбрал замену обладателю Кубка Стэнли, сообщает USA Hockey.

Вместо Джонса на Олимпийские игры отправится Джексон Лакомб. Защитник Анахайма в прошлом году участвовал в триумфальном для "янки" чемпионате мира. На турнире он провел 10 поединков, в которых забросил 2 шайбы и отдал 3 результативных передачи.

В нынешнем сезоне НХЛ Лакомб набрал 31 очко (49 матчей). В частности, в свой актив он записал 6 голов и 25 ассистов. На групповом этапе Олимпиады сборная США будет противостоять Латвии, Дании и Германии.

К слову, ранее сборная Германии обнародовала заявку на Игры-2026.

