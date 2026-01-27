Все медали Украины на зимних Олимпийских играх

ISPORT.ua вспоминает всех украинских спортсменов, которые привозили медали с зимних ОИ со времен независимости.

В пятницу, 6 февраля, на миланском стадионе Сан Сиро состоится церемония открытия XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милан и Кортине и продлятся до 22 февраля.

Украину на будущих Играх представят 46 спортсменов в 11 различных дисциплинах: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, фигурное катание на коньках, шорт-трек.

В преддверии начала соревнований ISPORT вспоминает всех украинских спортсменов, которые привозили медали с зимних ОИ.

Женская сборная Украины по биатлону на ОИ-2014 / Источник: Getty Images

До распада СССР наши спортсмены выступали не как сборная Украины, а как сборная СССР. После распада были Игры-1992, на которых у нас еще не было своей команды, поэтому спортсмены выступили в Объединенной команде с другими участниками из бывших стран СССР.

Впервые на зимней Олимпиаде в качестве независимой сборной наши спортсмены выступили в норвежском Лиллехаммере в 1994 году. На тех Играх украинцы выиграли две медали - 1 золото и 1 бронзу.

Всего же с момента выступления нашей команды как сборной Украины, наши спортсмены завоевали девять медалей на зимних Олимпийских играх (для сравнения - на летних Играх украинцы завоевали 151 награду).

Медали украинцев на зимних ОИ:

Лиллехаммер-1994 (Норвегия) – 1 золото, 1 бронза;

Нагано-1998 (Япония) – 1 серебро;

Солт-Лейк-Сити-2002 (США) – 0 медалей;

Турин-2006 (Италия) – 2 бронзы;

Ванкувер-2010 (Канада) – 0 медалей;

Сочи-2014 (Россия) – 1 золото, 1 бронза;

Пхенчхан-2018 (Южная Корея) – 1 золото;

Пекин-2022 (Китай) – 1 серебро.

Кто завоевывал медали на Олимпиадах?

Золото

Оксана Баюл (фигурное катание)

Оксана Баюл во время исполнения короткой программы / Источник: Getty Images

На тот момент 16-летняя украинская фигуристка сумела совершить невероятное и стать первой олимпийской чемпионкой независимой Украины. Представительница одесской школы победила в женском одиночном катании на ОИ-1994 в Лиллехаммере.

Баюл короткую программу откатала под Лебединое озеро Чайковского, но немного ошиблась при исполнении каскада, и после этого вида шла второй в зачете, уступая американке Нэнси Керриган.

Затем произошло ужасное – на тренировке перед произвольной программой немка Таня Шевченко повредила Оксане ногу коньком. Украинке наложили швы, но она вышла на каток и безупречно исполнила произвольную программу, что позволило ей вырвать золото.

Оксана Баюл с золотом ОИ-1994 (в центре) / Источник: Getty Images

Отметим, что после победы на ОИ Баюл получила предложение о работе в США, переехала туда и стала зарабатывать огромные деньги, но и попадала в скандалы, во многом из-за алкоголизма. В 2021 году Оксана отказалась от украинского гражданства.

Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная (биатлон)

Женская сборная Украины после победы в эстафете в Сочи-2014 / Источник: Getty Images

Вторую олимпийскую золотую медаль пришлось ждать 20 лет – после триумфа Баюл никто из украинцев не сумел повторить ее успех вплоть до ОИ-2014 в Сочи.

Наша женская команда одержала невероятную победу в классической эстафете 4х6 км. Украинки захватили лидерство уже после третьей стрельбы и сумели удержать его до самого финиша, подарив фанатам немало положительных эмоций.

Золотой финиш Елены Пидгрушной / Источник: Getty Images

Преимущество сборной Украины на финише над Россией, которая стала второй, составило 26,4 секунды, а над бронзовой командой Норвегии – 37,6 секунды. Кстати, у России позже отобрали серебро из-за допингового скандала.

Александр Абраменко (фристайл)

Александр Абраменко / Источник: Getty Images

На Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане украинский фристайлист завоевал золото в акробатике. Абраменко в первой квалификации показал лишь девятый результат, но собрался и стал четвертым во второй квалификации, отобравшись в финал.

Затем был первый финал, и Александр показал, что будет претендовать на награду, показав третий результат. Во втором финале он был четвертым, но это позволило ему пробиться в заключительный третий финал.

Абраменко справился с волнением и показал в решающей попытке лучший результат – 128,51, оставив позади китайца Цзя Цзунъяна, который показал результат 128,05.

Серебро

Елена Петрова (биатлон)

Елена Петрова на ОИ-1998 / Источник: Getty Images

Украинская биатлонистка Петрова стала единственной украинской медалисткой 1998 года в японском Нагано.

Изначально спортсменка занималась лыжами, но в 1989 году перешла в биатлон, а после распада СССР уехала жить в Украину, и представляла ее на международных соревнованиях.

В Нагано украинка взяла серебро в индивидуальной гонке на 15 км. Петрова допустила один промах на первом огневом рубеже, проиграв победительнице Екатерины Дафовской из Болгарии 17,8 секунды.

Александр Абраменко (фристайл)

Александр Абраменко ОИ-2022 / Источник: Getty Images

Бронза

Валентина Цербе-Несина (биатлон)

Валентина Цербе-Несина сейчас / Источник: НОК Украины/noc-ukr.org

Известная украинская биатлонистка на Олимпийских играх-1994 в норвежском Лиллехаммере сумела завоевать бронзовую награду в спринтерской гонке на 7,5 км.

Валентина идеально отработала на огневых рубежах, закрыв все 10 мишеней, и до победительницы Мириам Бедар из Канады ей не хватило всего 1,2 секунды. Примечательно, что и Бедар, и ставшая второй Светлана Парамыгина из Беларуси допустили по два промаха на рубежах.

Лилия Ефремова (биатлон)

Лилия Ефремова (справа) / Источник: Getty Images

Украинка завоевала бронзовую награду в спринте на 7,5 км на Играх 2006 года, которые проходили в итальянском Турине.

Ефремова идеально отработала на двух огневых рубежах, но немного уступила соперницам в скорости, проиграв победительнице Флоранс Баверель-Робер (Франция) 6,6 секунды, а серебряной медалистке Анне Карин Улофссон (Швеция) – 4,2 секунды.

Эта позиция давала Лилии хорошие шансы на гонку преследования, которая уже появилась в программе Игр, но ошибки на огневых рубежах помешале украинке подняться на подиум, став в пасьюте лишь восьмой.

Елена Грушина и Руслан Гончаров (фигурное катание)

Елена Грушина и Руслан Гончаров / Источник: Getty Images

Украинские фигуристы также взяли бронзу в Турине в 2006 году, став третьими в соревнованиях в танцах на льду. Программа состояла из обязательного, оригинального и произвольного танцев.

По итогам обязательного танца украинская пара была пятой, в оригинальном и произвольном танцах украинцы выступили лучше, показав третий результат, что и позволило им с суммой баллов 195.85 взять бронзу.

До второго места не хватило совсем немного – 196.06 балла набрали американцы Танит Белбин и Бенджамин Агосто.

Вита Семеренко (биатлон)

Вита Семеренко / Источник: Getty Images

Украинская биатлонистка потрясающе выступила в спринтерской гонке на 7,5 км на ОИ-2014 в Сочи. Закрыв все 10 мишеней Вита Семеренко показала третий результат, отстав от победительницы Анастасии Кузьминой (Словакия) на 21,7 секунды.

К сожалению, повторить этот успех в гонке преследования не удалось – Вита стала лишь 10-й, а вот ее сестра Валя была близка к подиуму, но все же не добежала до него, финишировав пятой.

Награды Украины по видам спорта:

Биатлон – 5 медалей (1 золото, 1 серебро, 3 бронзы);

Будем надеяться, что украинцы, которые в этом году будут представлять нашу страну на Олимпиаде-2026 в Милане-Кортине сумеют увеличить количество наград нашей страны.