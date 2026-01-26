Украина утвердила состав сборной на Олимпийские игры-2026

НОК Украины официально утвердил состав сборной на Олимпийские игры-2026.

Напомним, что зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортини-д'Ампеццо с 4 по 22 февраля. На них будут разыграны 116 комплектов медалей.

Украина будет представлена в 11 из 16 видах спорта. Больше всего спортсменов будут соревноваться в биатлоне и санном спорте - по 10 человек. И наоборот по одному спортсмену будут представлены в скелетоне, сноубординге и фигурном катании.

Состав Украины на Олимпиаду-2026

Биатлон: мужчины — Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, женщины — Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарья Чалик, Александра Меркушина

мужчины — Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, женщины — Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарья Чалик, Александра Меркушина Санный спорт: мужчины — Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба — одноместные сани), Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский и Богдан Бабура (все — двухместные сани), женщины — Юлианна Туницкая, Елена Смага (обе — одноместные сани), Елена Стецкив и Александра Мох (обе — двухместные сани)

мужчины — Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба — одноместные сани), Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский и Богдан Бабура (все — двухместные сани), женщины — Юлианна Туницкая, Елена Смага (обе — одноместные сани), Елена Стецкив и Александра Мох (обе — двухместные сани) Фристайл: мужчины — Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, женщины — Ангелина Брикина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович (все — лыжная акробатика), Екатерина Коцар (бигейр и слоупстайл)

мужчины — Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, женщины — Ангелина Брикина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович (все — лыжная акробатика), Екатерина Коцар (бигейр и слоупстайл) Лыжные гонки: мужчины — Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, женщины — Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

мужчины — Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, женщины — Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль Лыжное двоеборье: мужчины — Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

мужчины — Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец Горнолыжный спорт: мужчины — Дмитрий Шепюк, женщины — Анастасия Шепиленко

мужчины — Дмитрий Шепюк, женщины — Анастасия Шепиленко Прыжки с трамплина: мужчины — Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

мужчины — Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко Шорттрек: мужчины — Олег Гандей, женщины — Елизавета Сыдорко

мужчины — Олег Гандей, женщины — Елизавета Сыдорко Скелетон: мужчины — Владислав Гераскевич

мужчины — Владислав Гераскевич Сноубординг: женщины — Аннамари Данча

женщины — Аннамари Данча Фигурное катание: мужчины — Кирилл Марсак

Прямая трансляция зимних Олимпийских игр будет доступна на платформе Суспильне Спорт и местных каналах Суспильного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!