Сербский форвард Ювентуса восстанавливается после долгого отсутствия

Душан Влахович скоро вернется на поле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сербский форвард получил выраженное повреждение мышечно-сухожильного соединения длинной приводящей мышцы в матче 13-го тура Серии А против Кальяри.

В начале декабря 26-летний игрок перенес операцию на ноге и начал этап реабилитации; на данный момент он частично тренируется с партнерами по команде.

К слову, накануне Ювентус и Влахович обсудили продление контракта, однако нападающий намерен продолжить карьеру либо в туринском клубе, либо в Барселоне.

Также Милан готовит новое соглашение для португальского вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!