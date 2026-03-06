iSport.ua
Сербский форвард Ювентуса восстанавливается после долгого отсутствия

Влахович приближается к возвращению.
Сегодня, 11:31       Автор: Валентина Чорноштан
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Душан Влахович скоро вернется на поле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сербский форвард получил выраженное повреждение мышечно-сухожильного соединения длинной приводящей мышцы в матче 13-го тура Серии А против Кальяри.

В начале декабря 26-летний игрок перенес операцию на ноге и начал этап реабилитации; на данный момент он частично тренируется с партнерами по команде.

К слову, накануне Ювентус и Влахович обсудили продление контракта, однако нападающий намерен продолжить карьеру либо в туринском клубе, либо в Барселоне.

Также Милан готовит новое соглашение для португальского вингера.

