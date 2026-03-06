Центровой Сперс оформил уникальную результативность

В матче Сан-Антонио – Детройт лидер Сперс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать статистику 38-16-5 и при этом реализовать как минимум 4 трехочковых.

За игру Виктор Вембаньяма набрал 38 очков (8/14 двухочковых, 4/10 трехочковых, 10/11 штрафных), 16 подборов и 5 блок-шотов.

Теперь француз делит место с Хакимом Оладжувоном, который в свое время сумел оформить статистику 35-15-5 без потерь за матч.

Victor Wembanyama in win vs. Pistons:



38 PTS

16 REB

5 BLK

4 3PM



First player in NBA history to reach those numbers in a game. pic.twitter.com/B7wRx9toqS — Underdog NBA (@UnderdogNBA) March 6, 2026

Добавим, что центровой Сан-Антонио в возрасте 22 лет и 60 дней стал самым молодым игроком в истории НБА, кому это удалось. Для покорения данной отметки Виктору понадобилось 165 игр.

Ранее Девин Букер повторил достижение Карри и Лилларда.

