Центровой Сперс оформил уникальную результативность
В матче Сан-Антонио – Детройт лидер Сперс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать статистику 38-16-5 и при этом реализовать как минимум 4 трехочковых.
За игру Виктор Вембаньяма набрал 38 очков (8/14 двухочковых, 4/10 трехочковых, 10/11 штрафных), 16 подборов и 5 блок-шотов.
Теперь француз делит место с Хакимом Оладжувоном, который в свое время сумел оформить статистику 35-15-5 без потерь за матч.
Добавим, что центровой Сан-Антонио в возрасте 22 лет и 60 дней стал самым молодым игроком в истории НБА, кому это удалось. Для покорения данной отметки Виктору понадобилось 165 игр.
