Центровой Сперс оформил уникальную результативность

Повторил достижение Оладжувона и установил возрастной рекорд.
Сегодня, 12:50       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

В матче Сан-Антонио – Детройт лидер Сперс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать статистику 38-16-5 и при этом реализовать как минимум 4 трехочковых.

За игру Виктор Вембаньяма набрал 38 очков (8/14 двухочковых, 4/10 трехочковых, 10/11 штрафных), 16 подборов и 5 блок-шотов.

Теперь француз делит место с Хакимом Оладжувоном, который в свое время сумел оформить статистику 35-15-5 без потерь за матч.

Добавим, что центровой Сан-Антонио в возрасте 22 лет и 60 дней стал самым молодым игроком в истории НБА, кому это удалось. Для покорения данной отметки Виктору понадобилось 165 игр.

Ранее Девин Букер повторил достижение Карри и Лилларда.

