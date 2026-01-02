Вембаньяма получил травму колена, но серьёзных повреждений нет

Виктор Вембаньяма получил травму, МРТ показало, насколько серьёзное повреждение.

Центровой Сан‑Антонио Виктор Вембаньяма покинул площадку в конце 4-й четверти матча против Нью‑Йорка из‑за травмы левого колена, полученной в борьбе за подбор.

МРТ показало, что игрок не получил повреждений связок в левом колене, однако, несмотря на это, он не примет участия в матче 3 декабря против Пэйсерс.

Напомним, что в этом сезоне Вембаньяма пропустил 12 игр из‑за растяжения левой икроножной мышцы.

Добавим, что форвард Лейкерс Аду Тьеро выбыл из строя.

