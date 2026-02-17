iSport.ua
Мужская квалификация по лыжной акробатике перенесена

Мужскую квалификацию отменили, женскую проведут в 14:45.
Сегодня, 13:29       Автор: Валентина Чорноштан
Лыжная акробатика Ливиньо / 24tv.ua
Лыжная акробатика Ливиньо / 24tv.ua

Во вторник, 17 февраля, должны пройти мужская и женская квалификации в лыжной акробатике, однако погодные условия в Ливиньо, где проходит соревнование, не улучшились.

Сейчас в городе снегопад, поэтому мужская квалификация в лыжной акробатике сегодня не состоится - её перенесли на 18 февраля.

Женская квалификация, в свою очередь, пройдёт в то время, когда должна была состояться мужская, а именно в 14:45 по киевскому времени.

В соревнованиях по лыжной акробатике принимает участие сборная Украины.

Узнать расписание выступлений украинцев на Олимпиаде вы можете на нашем сайте.

