Мужская квалификация по лыжной акробатике перенесена

Во вторник, 17 февраля, должны пройти мужская и женская квалификации в лыжной акробатике, однако погодные условия в Ливиньо, где проходит соревнование, не улучшились.

Сейчас в городе снегопад, поэтому мужская квалификация в лыжной акробатике сегодня не состоится - её перенесли на 18 февраля.

Женская квалификация, в свою очередь, пройдёт в то время, когда должна была состояться мужская, а именно в 14:45 по киевскому времени.

В соревнованиях по лыжной акробатике принимает участие сборная Украины.

