iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен может дебютировать в марафоне на Нюрбургринг

Нидерландец планирует новый вызов в марафоне.
Сегодня, 13:04       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен прокомментировал возможное участие в 24 часа Нюрбургринга в предстоящем сезоне.

"Я хочу проехать эту гонку. Мы работаем над тем, чтобы это случилось, но пока не могу ничего подтвердить — мне нужна ещё одна гонка для подготовки. Другие пилоты дольше выступают в этой категории", - сказал нидерландец для RacingNews365.

Если всё сложится, то буду рад принять участие. Как только что-то прояснится, я обо всём объявлю. По крайней мере, в этой гонке можно будет ехать на полной скорости, а не следить за батареей.

Ранее NLS специально перенесла дату одного из заездов, чтобы у Ферстаппена появилась возможность принять участие.

К слову, многолетний главный конструктор покинул Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Расселл дерзко ответил на критику Ферстаппеном новых болидов Расселл дерзко ответил на критику Ферстаппеном новых болидов
Ферстаппен раскритиковал новые болиды Ферстаппен раскритиковал новые болиды
Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1 Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1
Ферстаппен подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне Ферстаппен подвел итоги предсезонных тестов в Барселоне

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Бокс14:00
Бой Мейвезер - Тайсон всё-таки состоится. Инсайдер назвал дату и место
Европа13:55
"Испытываю чувство вины перед Аяксом": Зинченко отреагировал на свою травму
Олимпийские игры13:30
Олимпиада-2026, хоккей: Германия встретится с Францией, а Швейцария - с Италией в стыковых матчах
Олимпийские игры13:29
Мужская квалификация по лыжной акробатике перенесена
Олимпийские игры13:10
Украинцы завершили первую часть соревнований в лыжном двоеборье
Формула 113:04
Ферстаппен может дебютировать в марафоне на Нюрбургринг
Биатлон12:35
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
Биатлон12:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
Европа12:27
Арсенал заинтересовался форвардом Интера
Бокс11:50
Бывший супертяж оценивает шансы Уайлдера в бою с Чисорой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK