Ферстаппен может дебютировать в марафоне на Нюрбургринг

Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен прокомментировал возможное участие в 24 часа Нюрбургринга в предстоящем сезоне.

"Я хочу проехать эту гонку. Мы работаем над тем, чтобы это случилось, но пока не могу ничего подтвердить — мне нужна ещё одна гонка для подготовки. Другие пилоты дольше выступают в этой категории", - сказал нидерландец для RacingNews365.

Если всё сложится, то буду рад принять участие. Как только что-то прояснится, я обо всём объявлю. По крайней мере, в этой гонке можно будет ехать на полной скорости, а не следить за батареей.

Ранее NLS специально перенесла дату одного из заездов, чтобы у Ферстаппена появилась возможность принять участие.

