Ферстаппен раскритиковал новые болиды

По словам пилота, они слишком невесёлые.
Сегодня, 21:07       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен остался недоволен новым болидом после тестов в Бахрейне.

По словам гонщика, новые болиды напоминают таковые из Формулы-Е и управлять ими совершенно не весело.

Однако Макс заявил, что будет стараться бороться за результаты из уважения к труду собственной команды.

Честно говоря, в данный момент управлять этими болидами не слишком весело. Подходящим словом я бы назвал "контролируемое управление". Но в то же время я понимаю, какой объем работы был выполнен за кулисами, в том числе при разработке двигателя, и как потрудились наши ребята.

Да, говорить подобные вещи всегда непросто. Но, как гонщик, я должен реально смотреть на вещи. И ощущения от управления этой машиной не очень похожи на то, что чувствуешь за рулем болида Формулы-1. Скорее это какой-то болид Формулы-Е на стероидах.

Понятно, что правила и условия одинаковы для всех. Так что с ними просто приходится мириться. И я не вижу в этом большой проблемы, ведь я за равные возможности. Но как гонщику мне главным образом хочется иметь возможность атаковать на пределе. В нынешних условиях это просто невозможн

Ранее также Ред Булл столкнулся с техническими проблемами на тестах.

