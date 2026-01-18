Покинет ли Ферстаппен Ред Булл. Бывший советник "быков" поделился возможным исходом карьеры Макса

Бывший советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, использует ли Макс Ферстаппен пункт в его контракте о досрочном уходе из команды.

82-летний австриец заявил, что Ферстаппен примет решение касательно ухода, если до летнего перерыва он будет вне топ-двойки личного зачета.

А в сезоне-2027 – если он не станет лидером, причиной такого спада в зачете может стать неудачный мотор болида.

Ред Булл не сможет удержать Макса, если новый мотор окажется ненадежным. В этом есть смысл, не так ли? Макс хочет иметь возможность побить все рекорды, но новый мотор – это риск. Скоро увидим, как обстоят дела.

Ранее нидерландский пилот прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!