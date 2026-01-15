Ферстаппен откровенно прокомментировал ситуацию со своим контрактом

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал свое будущее.

Напомним, что накануне сезона-2026 с новой силой вспыхнули слухи о том, что гонщик может покинуть коллектив из Милтон Кейнс.

Однако сам Ферстаппен заявил, что в первую очередь намерен доработать до конца свой контракт. Текущее соглашение пилота рассчитано до 2028 года.

Мне уже 28 лет, а мой контракт с Ред Булл рассчитан до конца 2028 года. И я хочу отработать этот контракт до конца. На данный момент уход из Ред Булл в другую команду для меня исключен. Досадно лишь, что в сезоне-2026 рядом уже не будет моего друга и наставника Гельмута Марко, мне будет его не хватать

Ранее также стало известно, что у Макса есть опция досрочного разрыва контракта.

