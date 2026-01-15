iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен откровенно прокомментировал ситуацию со своим контрактом

Пилот намерен выполнить условия соглашения.
Сегодня, 18:16       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал свое будущее.

Напомним, что накануне сезона-2026 с новой силой вспыхнули слухи о том, что гонщик может покинуть коллектив из Милтон Кейнс.

Однако сам Ферстаппен заявил, что в первую очередь намерен доработать до конца свой контракт. Текущее соглашение пилота рассчитано до 2028 года.

Мне уже 28 лет, а мой контракт с Ред Булл рассчитан до конца 2028 года. И я хочу отработать этот контракт до конца.

На данный момент уход из Ред Булл в другую команду для меня исключен. Досадно лишь, что в сезоне-2026 рядом уже не будет моего друга и наставника Гельмута Марко, мне будет его не хватать

Ранее также стало известно, что у Макса есть опция досрочного разрыва контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Ферстаппен получит опцию разрыва контракта с Ред Булл Ферстаппен получит опцию разрыва контракта с Ред Булл
Новичок Ред Булл раскрыл главное преимущество Ферстаппена Новичок Ред Булл раскрыл главное преимущество Ферстаппена
Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем
Руководители команд назвали Ферстаппена лучшим пилотом года Руководители команд назвали Ферстаппена лучшим пилотом года

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Комо примет Милан, завершение тура Бундеслиги
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Бокс19:54
Александр Усик близок к подписанию нового промоутерского контракта
Европа19:32
Не только форварды. Рома в поисках защитника
Формула 119:13
Регламент 2026 подождет. ФИА смягчила требования к топливу на тестах
Европа18:53
Брайтон забрал у Челси своего таланта
Формула 118:16
Ферстаппен откровенно прокомментировал ситуацию со своим контрактом
Европа18:10
Клопп готов возглавить топ клуб Ла Лиги или сборную Германии
Бокс17:55
Фабио Уордли высказался о возможном поединке с Мозесом Итаумой
Европа17:32
Челси намерен усилить оборону
Европа17:00
Реал ищет нового тренера на следующий сезон
НБА16:40
Тренер Далласа рассказал о травме 1-го номера драфта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK