Ферстаппен получит опцию разрыва контракта с Ред Булл
Нидерландец продумал предохранитель от падения конкурентоспособности.
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен остается на контракте с Ред Булл до сезона-2028. В то же время лидер команды сможет покинуть конюшню в конце 2026 года, сообщает Bild.
В договоре нидерландский пилот предусмотрел ряд условий для досрочного разрыва соглашения. Ферстаппен сможет уйти из команды, если до летнего перерыва будет вне топ-двойки личного зачета. А в сезоне-2027 – если не будет лидером.
Прошлый сезон Ферстаппен завершил вторым. Он проиграл титул британцу Ландо Норрису из Макларен. В этом году в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент.
К слову, чемпион мира-1996 Дэймон Хилл оценил перспективы новичка Ред Булл.
