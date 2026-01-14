Ферстаппен получит опцию разрыва контракта с Ред Булл

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен остается на контракте с Ред Булл до сезона-2028. В то же время лидер команды сможет покинуть конюшню в конце 2026 года, сообщает Bild.

В договоре нидерландский пилот предусмотрел ряд условий для досрочного разрыва соглашения. Ферстаппен сможет уйти из команды, если до летнего перерыва будет вне топ-двойки личного зачета. А в сезоне-2027 – если не будет лидером.

Прошлый сезон Ферстаппен завершил вторым. Он проиграл титул британцу Ландо Норрису из Макларен. В этом году в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент.

К слову, чемпион мира-1996 Дэймон Хилл оценил перспективы новичка Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!