Чемпион мира-1996 назвал главный вызов для новичка Ред Булл

Именитый пилот оценил перспективы таланта.
Вчера, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Дэймон Хилл / Getty Images
Дэймон Хилл / Getty Images

Французский гонщик Изак Аджар сезон-2026 начнет за рулем конюшни Ред Булл. Бывший пилот Уильямс и Джордан Дэймон Хилл поделился мыслями о будущем новичка в подкасте Stay on Track.

"Аджар должен будет принять тот факт, что главный в этой команде – Макс Ферстаппен, тогда как сам Аджар там для оказания поддержки. И вопрос состоит в том, сможет ли он, как гонщик, смириться с этим.

Потому что сделал бы то же самое Макс на его месте? Нет. Иными словами, вопрос о том, сделан ли ты из чемпионского теста, если ты готов принять статус второго номера. Если Аджар хочет справиться со своей задачей в Ред Булл, то ему нужно выбрать несколько иной угол обзора. Он должен сказать себе, что он здесь, чтобы стать сильнее, чтобы учиться – и чтобы получить шанс быть первым номером в будущем, возможно, в какой-то другой команде", – заявил британец.

Аджар дебютировал в Формуле-1 в прошлом году. Он завоевал 51 очко за рулем Рейсинг Буллз и получил место в главной команде концерна. Лучший результат французского пилота – 3-е место на этапе в Нидерландах.

К слову, ранее Аджар раскрыл главное преимущество Ферстаппена над другими пилотами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Дэймон Хилл Изак Аджар

