iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Капитан Эдмонтона приближается к рекорду Гретцки и наращивает отрыв в гонке бомбардиров НХЛ

Рекордные показатели Макдэвида.
Сегодня, 14:53       Автор: Валентина Чорноштан
Коннор Макдэвид / Getty Images
Коннор Макдэвид / Getty Images

Игрок Эдмонтона Коннор Макдэвид приближается к рекорду Гретцки и увеличивает отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.

Капитан Ойлерз сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с Оттавой, благодаря чему в восьмой раз за сезон набрал 70 и более ассистов.

Теперь он делит второе место с Марио Лемье в истории НХЛ по этому показателю, а рекорд Уэйна Гретцки составляет 16 таких чемпионатов, сообщает пресс-служба НХЛ.

Также Макдэвид набрал 105 (35+70) результативных действий в 62 играх. За ним сразу идет форвард Колорадо Нэтан Маккиннон, у которого в активе 100 очков за 59 матчей.

К слову, результаты и обзоры матчей игрового дня НХЛ, в котором канадец достиг этих показателей, вы можете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид

Статьи по теме

Капитан Эдмонтона приближается к Гретцки Капитан Эдмонтона приближается к Гретцки
НХЛ: Айлендерс сокрушили Нью-Джерси, Сиэтл забросил семь шайб Бостону, победы Каролины и Эдмонтона НХЛ: Айлендерс сокрушили Нью-Джерси, Сиэтл забросил семь шайб Бостону, победы Каролины и Эдмонтона
Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры
Такого не было 30 лет: Макдэвид установил предрождественское достижение в НХЛ Такого не было 30 лет: Макдэвид установил предрождественское достижение в НХЛ

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа16:43
Милан заинтересовался воспитанником Реал Мадрида
НБА16:19
Девин Букер повторил подвиг Карри и Лилларда
Европа15:50
Клуб АПЛ ставит антирекорд по поражениям после добавленного времени
Европа15:30
Ливерпуль меняет цель после того, как Бавария отказалась продавать Олисе
Бокс14:58
Верховен рассказал, почему получил титульный бой с Усиком
НХЛ14:53
Капитан Эдмонтона приближается к рекорду Гретцки и наращивает отрыв в гонке бомбардиров НХЛ
Европа14:33
Аргентинский клуб начал переговоры с Дибалой
Формула 114:21
ФИА отменила обычные ограничения на работу команд перед первым этапом
Бокс13:58
Хэйни и Ромеро обсудили объединительный бой
Европа13:49
Челси собирается пролонгировать свою звезду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK