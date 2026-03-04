Капитан Эдмонтона приближается к рекорду Гретцки и наращивает отрыв в гонке бомбардиров НХЛ

Игрок Эдмонтона Коннор Макдэвид приближается к рекорду Гретцки и увеличивает отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.

Капитан Ойлерз сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с Оттавой, благодаря чему в восьмой раз за сезон набрал 70 и более ассистов.

Теперь он делит второе место с Марио Лемье в истории НХЛ по этому показателю, а рекорд Уэйна Гретцки составляет 16 таких чемпионатов, сообщает пресс-служба НХЛ.

Также Макдэвид набрал 105 (35+70) результативных действий в 62 играх. За ним сразу идет форвард Колорадо Нэтан Маккиннон, у которого в активе 100 очков за 59 матчей.

К слову, результаты и обзоры матчей игрового дня НХЛ, в котором канадец достиг этих показателей, вы можете узнать на нашем сайте.

