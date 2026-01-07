НХЛ: Айлендерс сокрушили Нью-Джерси, Сиэтл забросил семь шайб Бостону, победы Каролины и Эдмонтона
В ночь на среду, 7 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 6 января
Баффало – Ванкувер – 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Шайбы: 1:0 – 2 Томпсон (Пауэр, Байрэм), 2:0 – 11 Маклауд (Самуэльссон, Так), 3:0 – 29 Так (Норрис, Байрэм), 4:0 – 46 Метса (Гринуэй, Маленстин), 4:1 – 50 Дебраск (Босер, Шервуд), 4:2 – 55 Петтерссон (Гронек, Босер), 4:3 – 55 Эхгрен (Карлссон, Петтерссон), 5:3 – 58 Доун
Тампа-Бэй – Колорадо – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 19 Генцел (Рэддиш, Кучеров), 1:1 – 23 Келли (Соловьев, Бардаков), 1:2 – 29 Нелсон (Макар), 2:2 – 37 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурде), 3:2 – 48 Хэйгл (Кучеров, Крозье), 4:2 – 58 Сирелли (Рэддиш, Хэйгл)
Филадельфия – Анахайм – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 4 Готье (Терри, Лакомб), 1:1 – 10 Зеграс (Конекны, Дворак), 2:1 – 14 Зеграс (Кутюрье, Йорк), 3:1 – 21 Йорк (Кэйтс, Гребенкин), 4:1 – 34 Сэнхайм (Кэйтс), 4:2 – 41 Киллорн (Лакомб, Терри), 5:2 – 58 Гребенкин
Каролина – Даллас – 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 7 Миллер (Ахо, Свечников), 1:1 – 11 Робертсон, 2:1 – 13 Гостисбеер (Свечников, Джарвис), 3:1 – 18 Станковен (Чэтфилд, Миллер), 4:1 – 25 Миллер (Элерс, Свечников), 5:1 – 27 Джарвис (Элерс, Свечников), 5:2 – 41 Рантанен (Робертсон), 6:2 – 48 Каррье (Элерс), 6:3 – 58 Джонстон (Робертсон, Рантанен)
Торонто – Флорида – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 19 Коуэн (Руа, Робертсон), 2:0 – 21 Найз (Таварес, Стечер), 3:0 – 24 Мэттьюс (Маччелли, Найз), 3:1 – 51 Верхэге, 4:1 – 59 Макмэнн (Руа)
Айлендерс – Нью-Джерси – 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Барзэл (Шефер, Пулок), 2:0 – 4 Дюклер (Пелек), 3:0 – 13 Дюклер (Сизикас), 4:0 – 23 Дюклер (Деанджело, Барзэл), 5:0 – 31 Хольмстрем (Пулок, Барзэл), 6:0 – 41 Сизикас, 7:0 – 51 Деанджело (Шабанов, Дюклер), 8:0 – 58 Ричи (Деанджело), 9:0 – 59 Сизикас (Мэйфилд, Дюклер)
Виннипег – Вегас – 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Перфетти (Моррисси, Тэйвс), 2:0 – 32 Шенн (Лаури, Виларди), 2:1 – 39 Стоун (Марнер, Дорофеев), 2:2 – 48 Хауден (Гертл, Хэнифин), 3:2 – 54 Коннор (Виларди), 3:3 – 55 Смит (Хаттон, Саад), 3:4 – 64 Гертл (Айкел, Марнер)
Эдмонтон – Нэшвилл – 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 8 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар), 2:0 – 35 Макдэвид, 3:0 – 36 Лазар (Янмарк-Нюлен, Савой), 4:0 – 38 Капанен (Подколзин, Драйзайтль), 4:1 – 43 О′Райлли (Евангелиста, Хаг), 4:2 – 44 Бланкенбург (Бантинг, Шефер), 5:2 – 53 Драйзайтль (Подколзин, Капанен), 6:2 – 59 Макдэвид (Экхольм, Нюджент-Хопкинс)
Сиэтл – Бостон – 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)
Шайбы: 1:0 – 8 Эберле (Данн, Бенирс), 1:1 – 12 Пастрняк (Хуснутдинов, Задоров), 2:1 – 22 Каттон (Эванс, Макканн), 2:2 – 26 Пастрняк (Линдхольм, Макэвой), 3:2 – 38 Майерс (Картье), 4:2 – 40 Макканн (Бенирс, Данн), 5:2 – 50 Какко (Стивенсон, Годро), 6:2 – 54 Каттон (Какко, Годро), 6:3 – 54 Лорей (Арвидссон, Заха), 6:4 – 57 Арвидссон (Стивс, Миттлстадт), 7:4 – 59 Какко
Сан-Хосе – Коламбус – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 19 Регенда (Тоффоли, Веннберг), 2:0 – 24 Веннберг (Орлов, Эклунд), 2:1 – 39 Веренски (Марченко, Воронков), 3:1 – 55 Остапчук, 3:2 – 56 Монахан (Проворов), 4:2 – 57 Ферраро (Веннберг), 5:2 – 58 Селебрини (Ферраро, Граф)
