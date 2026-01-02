iSport.ua
Защитник Айлендерс превзошёл достижение которое держалось с 1983 года

Самый молодой защитник в истории НХЛ с 10 голами.
Сегодня, 11:33       Автор: Валентина Чорноштан
Мэттью Шефер / Getty Images
Мэттью Шефер / Getty Images

Мэттью Шефер в матче, который прошёл в ночь на 2 декабря против Юты, смог забить гол, который стал для него десятым.

Первый номер драфта НХЛ-2025 (18 лет 118 дней) стал самым молодым защитником в истории лиги, достигшим отметки 10 голов в регулярном чемпионате.

Защитник Айлендерс тем самым превзошёл достижение Фила Хаусли в сезоне 1982/83, который забил десятую шайбу в возрасте 18 лет и 320 дней.

Напомним, в этом сезоне на счету канадца 26 (10+16) очков в 41 игре.

Результаты и обзоры матчей НХЛ можно посмотреть на нашем сайте.

