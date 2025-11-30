Форвард Айлендерс пропустит большую часть сезона

Форвард Нью-Йорк Айлендерс Кайл Палмиери в матче против Филадельфии получил травму.

Во втором периоде Палмиери столкнулся у борта с защитником Филадельфии Джейми Драйсдейлом. Отмечается, что игрок провёл на площадке всего несколько секунд, чтобы присоединиться к атаке, после чего покинул команду и направился в подтрибунное помещение в сопровождении врачей.

У 34-летнего игрока разрыв передней крестообразной связки левого колена. Скорее всего, на восстановление нападающему понадобится от 6 до 8 месяцев.

На данный момент Палмиери является вторым лучшим бомбардиром Нью-Йорк Айлендерс - он набрал 18 очков (6+12) в 25 матчах.

Посмотреть обзор матча можно на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!