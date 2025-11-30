iSport.ua
НХЛ: Торонто уверенно обыграл Питтсбург, Тампа-Бэй громит Нью-Йорк Рейнджерс

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:15       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на воскресенья, 30 ноября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках обширной программы вечера сыграли 11 поединков.

Результаты матчей НХЛ за 30 ноября

Нью-Йорк Рейнджерс – Тампа-Бэй Лайтнинг – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Колорадо Эвеланш – Монреаль Канадиенс – 7:2  (2:0, 3:1, 2:1)

Сиэтл Кракен – Эдмонтон Ойлерз – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Питтсбург Пингвинз – Торонто Мэйпл Лифс – 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)

Нью-Джерси Девилз – Филадельфия Флайерз – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Нэшвилл Предаторз – Виннипег Джетс – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Бостон Брюинз – Детройт Ред Уингз – 3:2 (Б) (0:0, 1:0, 1:2, ОТ – 0:0, 1:0)

Сент-Луис Блюз – Юта Мамонт – 1:0 (0:0, 0:1, 0:0)

Миннесота Уайлд – Баффало Сейбрз – 2:3 (Б) (2:1, 0:0, 0:1, ОТ – 0:0, буліти – 2:3)

Вегас Голден Найтс – Сан-Хосе Шаркс – 4:3  (1:1, 3:2, 0:0)

Лос-Анджелес Кингз – Ванкувер Кэнакс – 2:1 (ОТ) (1:0, 0:1, 0:0, ОТ – 1:0)

