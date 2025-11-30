НХЛ: Торонто уверенно обыграл Питтсбург, Тампа-Бэй громит Нью-Йорк Рейнджерс
В ночь на воскресенья, 30 ноября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках обширной программы вечера сыграли 11 поединков.
Результаты матчей НХЛ за 30 ноября
Нью-Йорк Рейнджерс – Тампа-Бэй Лайтнинг – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Колорадо Эвеланш – Монреаль Канадиенс – 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Сиэтл Кракен – Эдмонтон Ойлерз – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Питтсбург Пингвинз – Торонто Мэйпл Лифс – 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Нью-Джерси Девилз – Филадельфия Флайерз – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Нэшвилл Предаторз – Виннипег Джетс – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Бостон Брюинз – Детройт Ред Уингз – 3:2 (Б) (0:0, 1:0, 1:2, ОТ – 0:0, 1:0)
Сент-Луис Блюз – Юта Мамонт – 1:0 (0:0, 0:1, 0:0)
Миннесота Уайлд – Баффало Сейбрз – 2:3 (Б) (2:1, 0:0, 0:1, ОТ – 0:0, буліти – 2:3)
Вегас Голден Найтс – Сан-Хосе Шаркс – 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)
Лос-Анджелес Кингз – Ванкувер Кэнакс – 2:1 (ОТ) (1:0, 0:1, 0:0, ОТ – 1:0)
