Первый номер драфта-2025 побил рекорд легенды НХЛ

Защитник Айлендерс Мэттью Шефер двумя шайбами ​​приложился к победе над Коламбусом (3:2). Канадец стал самым молодым автором дубля среди защитников за всю историю, сообщает официальный сайт НХЛ.

Дебютант "островитян" превзошел достижение двукратного обладателя Кубка Стэнли Бобби Орра. Легенда Бостона оформил премьерный дубль в 18 лет 248 дней. Шеферу же в день поединка было 18 лет 58 дней.

Со старта сезона новичок Нью-Йорка провел 12 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 5 результативных передач. НХЛ признала Шефера лучшим новичком по итогам октября.

