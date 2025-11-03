iSport.ua
НХЛ: Айлендерс на последних минутах вырвали победу, а Анахайм уверенно обыграл Нью-Джерси

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:15       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на 3 ноября прошли несколько интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Результаты матчей НХЛ за 3 ноября

Анахайм – Нью-Джерси 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Сан-Хосе – Детройт 2:3 (0:0, 0:1, 2:1; по буллитам 0:1)

Филадельфия – Калгари 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Айлендерс – Коламбус 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Юта – Тампа-Бэй 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

