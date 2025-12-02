iSport.ua
НХЛ: Питтсбург разгромил Филадельфию, Баффало - Виннипег

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:40       Автор: Андрей Безуглый
Питтсбург разгромил Филадельфию / Getty Images
Питтсбург разгромил Филадельфию / Getty Images

В ночь с 1 на 2 декабря прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках вечера было сыграно 5 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 2 декабря

Нью-Джерси – Коламбус – 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)

1:0 – 1 Хишир (Мерсер, Братт)
2:0 – 3 Палат (Грицюк)
2:1 – 9 Матейчук (Проворов, Койл)
2:2 – 21 Монахан (Веренски, Силлинджер)
2:3 – 46 Койл (Вуд, Веренски)
2:4 – 47 Монахан (Лундстрем)
3:4 – 51 Майер (Хишир, Братт)
3:5 – 53 Вуд (Койл)

Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

0:1 – 9 Кросби (Манта, Раст)
1:1 – 25 Фоерстер (Зеграс, Конекны)
1:2 – 28 Кросби (Карлссон, Раст)
1:3 – 35 Раст (Карлссон, Малкин)
1:4 – 53 Новак (Малкин, Летанг)
1:5 – 55 Хэйс (Уозерспун)

Баффало – Виннипег – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 2 Цукер (Норрис, Доун)
2:0 – 3 Байрэм (Тимминс, Куинн)\
3:0 – 14 Норрис (Бенсон, Томпсон)
3:1 – 31 Коннор (Шайфли, Моррисси)
4:1 – 32 Так (Доун)
5:1 – 41 Норрис (Далин, Бенсон)

Сент-Луис – Анахайм – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

0:1 – 6 Мактавиш (Сеннеке)
1:1 – 6 Кайру (Нейборс, Томас)
1:2 – 10 Минтюков (Мур)
1:3 – 45 Карлссон (Минтюков, Гудас)
1:4 – 57 Крайдер (Карлссон)

Сан-Хосе – Юта – 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)

1:0 – 4 Тоффоли (Смит, Селебрини)
2:0 – 7 Регенда (Орлов, Курашев)
2:1 – 9 Крауз (Карконе)
3:1 – 13 Тоффоли (Селебрини)
3:2 – 16 Петерка (Келлер, Шмидт)
4:2 – 26 Смит (Тоффоли, Селебрини)
5:2 – 27 Годетт (Эклунд)
6:2 – 29 Смит (Тоффоли)
6:3 – 46 Крауз (Сергачев)

