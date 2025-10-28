iSport.ua
Кросби девятым в истории НХЛ набрал 1700 очков

Канадец пополнил элитный клуб хоккеистов.
Сегодня, 09:48       Автор: Антон Федорцив
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

Лидер Питтсбурга Сидни Кросби шайбой и двумя ассистами посодействовал победе над Сент-Луисом (6:3). Капитан Пингвинз пересек рубеж в 1700 пунктов за карьеру, сообщает официальный сайт НХЛ.

Теперь в активе ветерана 1701 очко. Он присоединился к Уэйну Грецки, Яромиру Ягру, Марку Мессье, Горди Хоу, Рону Фрэнсису, Марселю Дионну, Стиву Айзерману и Марио Лемье. Кросби провел 1408 матчей в регулярке.

Быстрее его 1700 пунктов набрали только Грецки (711 поединков), Лемье (887) и Дионн (1257). Кросби еще в этом сезоне может побить клубный рекорд Питтсбурга по очкам. Упомянутый Лемье в свое время набрал 1723 пункта.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

